Polícia Federal prende homem que utilizava Correios para receber notas falsas

Suspeito recebeu falsificações pelos Correios (Divulgação/PF)

A PF (Polícia Federal) prendeu em flagrante um homem por posse de cédulas falsas na cidade de Praia Grande (SP). Uma investigação da corporação apontou que o suspeito usava a estrutura dos Correios para receber as falsificações. Com o homem, foram encontradas 25 cédulas de R$ 20 e cinco no valor de R$ 100. As penas para o crime de moeda falsa variam de 3 a 12 anos de prisão.

Para realizar a prisão em flagrante, uma equipe da PF acompanhou a entrega do pacote ao homem suspeito, após interceptar a encomenda na agência dos Correios. Os agentes verificaram que as cédulas tinham os números de série repetidos, o que resultou na detenção do suspeito.

Homem foi preso em flagrante após receber encomenda (Divulgação/PF)

Essa não foi a única operação de pressão ao crime de moeda falsa na semana. Os agentes realizaram prisões e buscas em Rondônia e Minas Gerais (veja detalhes abaixo).

Rondônia

Na terça (16), a PF também prendeu um homem com dez cédulas falsas de R$ 100. Essa foi mais uma ação que contou com o apoio dos Correios, e concluiu que as falsificações saíram de Luziânia (GO), com destino a Teixeirópolis (RO).

Cédulas também foram entregues pelos Correios (Divulgação/PF)

Minas Gerais

No mesmo dia, a operação Lamaçal cumpriu três mandados de busca e apreensão nos municípios mineiros de Contagem, Ibirité e Rio Pomba. As investigações tiveram início com a prisão em flagrante de dois homens que repassavam cédulas falsas em estabelecimentos de Tabuleiro (MG).

“No decorrer da investigação, foi possível identificar que os presos haviam se associado a investigados residentes na cidade de Rio Pomba e na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles comercializavam cédulas falsas na internet, em especial em grupos fechados de aplicativos de mensagens, onde combinavam a aquisição e revenda de moedas falsas, em uma