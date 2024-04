Sabesp reduzirá tarifas de todos os clientes após privatização, anuncia governo de SP

Alto contraste

As tarifas de água e esgoto da Sabesp ficarão mais baratas após a privatização da companhia de saneamento, anunciou o governo de São Paulo na quarta-feira (17).

Consumidores que têm tarifas social e vulnerável serão os mais beneficiados, com uma redução de 10%. Os clientes residenciais terão queda de 1% no preço da tarifa, enquanto os comerciais e industriais, 0,5%.

O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante a apresentação do novo modelo de concessão da Sabesp, que determina que as tarifas da companhia sob gestão privatizada sempre ficarão abaixo do valor que seria praticado sob controle estatal e serão calculados pela Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo).

Em relação às tarifas social ou vulnerável, também caberá à agência reguladora o levantamento de clientes que estão registrados no CADÚnico que têm direito ao benefício.

Pessoas que tenham renda familiar per capita entre R$ 218 e R$ 706 podem solicitar esse desconto.

“O que a gente quer é um saneamento mais barato, melhor, mais rápido e para todos. O saneamento vai ficar mais barato? Vai porque a gente já definiu o percentual de desconto na tarifa social e vulnerável. É um desconto extremamente relevante, a gente está falando em 10% e consegue garantir isso”, afirmou o governador.