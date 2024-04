Sabesp registra lucro recorde de R$ 1,18 bilhão

Alto contraste

Sabesp atinge lucro recorde

No último trimestre de 2023, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), listada na bolsa sob o ticker SBSP3, alcançou um lucro líquido de R$ 1,18 bilhão, representando um aumento de 84,7% em comparação com os R$ 642,2 milhões obtidos no mesmo período de 2022.

