Saiba quem são os vereadores encrencados e presos por fraude em licitações para ajudar o PCC

Alto contraste

A+

A-

Vereadores Ricardo Queixão (Cubatão), Flávio Batista (Ferraz de Vasconcelos) e Luiz Carlos Alves (Santa Isabel) foram presos (Montagem Rodrigo Palassi/Câmara de Cubatão/Divulgação/Câmara de Ferraz de Vasconcelos e Divulgação/Câmara de Santa Isabel)

A PM (Polícia Militar) prendeu, nesta terça-feira (16), três vereadores envolvidos nas supostas fraudes em licitações com prefeituras e câmaras municipais do estado de São Paulo a fim de beneficiar o PCC (Primeiro Comando da Capital), facção criminosa que domina os presídios paulistas. As detenções ocorreram no âmbito da Operação Muditia.

Os vereadores detidos são Ricardo Queixão (PSD), da Câmara Municipal de Cubatão; Flávio Batista (Podemos), da Câmara de Ferraz de Vasconcelos, e Luiz Carlos Alves (PL), conhecido como Luizão Arquiteto, em Santa Isabel.

Ricardo Queixão (PDT) tem mandato na Câmara Municipal de Cubatão (SP) (Divulgação/Câmara Municipal de Cubatão (SP))

A RECORD procurou a assessoria de imprensa dos políticos e dos partidos, e o espaço está aberto para manifestação. Até agora, somente a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos se manifestou (leia a nota completa abaixo).

Flávio Batista de Souza, conhecido como Inha (Podemos), é vereador em Ferraz de Vasconcelos (SP) (Divulgação/Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos (SP))

Ao todo, são 15 mandados de prisão, sendo que um advogado também já foi detido. Outras 42 ordens de busca e apreensão também foram cumpridas pelos agentes do Gaeco, órgão do Ministério Público, e policiais militares.

Publicidade

O que disseram as prefeituras

NOTA - PREFEITURA DE CUBATÃO

“A Prefeitura de Cubatão informa que não foi citada na investigação que apura eventuais irregularidades em contratos da Câmara Municipal da Cidade.”

Publicidade

NOTA - PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS

“A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos esclarece que está colaborando com as investigações da Operação Muditia, deflagrada nesta terça-feira, iniciada para apurar possíveis irregularidades ocorridas em processos licitatórios em todo Estado.

Publicidade

A administração reitera a lisura com que trata os recursos públicos e ressalta que não faz ingerência frente as empresas participantes das licitações, espera que tudo seja esclarecido pela Justiça e que o devido processo legal seja respeitado.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reforça seu compromisso com a transparência e a responsabilidade administrativa.”

NOTA - PREFEITURA DE SANTA ISABEL

“A Câmara Municipal de Santa Isabel - SP, tomou conhecimento na manhã de hoje, 16 de abril, da operação deflagrada pelo GAECO. Até o presente momento esta Câmara de Vereadores vem colaborando com as investigações.

Quanto aos mandados de prisão, informamos que não fomos cientificados acerca de eventuais prisões.

Aguardamos o deslinde das investigações, e nos colocamos à disposição da Justiça para maiores esclarecimentos.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Operação contra o PCC

Nas primeiras horas da manhã, o Gaeco estourou a Operação Muditia , um desdobramento da ação da semana passada que mira um grupo criminoso, ligado ao PCC , acusado de praticar fraudes em licitação em prefeituras paulistas.

Luiz Carlos Alves Dias, conhecido como Luizão Arquiteto (PL), é vereador em Santa Isabel (SP) (Divulgação/Câmara Municipal de Santa Isabel)

A investigação apontou que as empresas operavam para frustrar a competição nos processos de contratação de mão de obra terceirizada no estado, em contratos com prefeituras e Câmaras Municipais.

As empresas sob investigação possuem contratos públicos que somam mais de R$ 200 milhões.

Há indícios de fraudes em acordos selados com o poder público em Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri e Itatiba.