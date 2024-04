Show de Roberto Carlos no Pacaembu é cancelado A Prefeitura confirmou a suspensão da apresentação por falta de segurança após vistoria do Corpo de Bombeiros

Roberto Carlos tem show marcado para o Pacaembu (ROBSON MAFRA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO – 24.03.2024)

O show que Roberto Carlos faria na Arena Pacaembu na noite desta sexta-feira (19) foi cancelado. A decisão foi tomada após vistoria do Corpo de Bombeiros e confirmada pela Prefeitura de São Paulo na tarde de hoje.

Em nota, a Prefeitura justificou a suspensão da apresentação por falta de segurança, depois de análise conjunta do Contru, órgão municipal, e do Corpo de Bombeiros.

Mais cedo, o Corpo de Bombeiros notificou o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da cidade de São Paulo sobre a falta de licença válida para a realização do show de aniversário do Roberto Carlos , na Arena Pacaembu. A corporação já tinha protocolado um pedido para que o evento fosse cancelado.

Por meio de nota, os Bombeiros informaram que, uma vistoria feita no local, revelou várias irregularidades nos sistemas de emergência, prevenção e combate a incêndios.

“A segurança e bem-estar da comunidade são prioridades inegociáveis, e a atuação do Corpo de Bombeiros continuará pautada nos princípios da proteção e prevenção, visando assegurar um ambiente seguro para todos”, disse a corporação.

O Estádio do Pacaembu foi concessionado à empresa Allegra Pacaembu e as obras tiveram início em junho de 2021 . O show do Roberto Carlos seria para inaugurar o local após as reformas — a princípio, a previsão do fim das obras estava marcado para outubro de 2023 .

Apesar de a Prefeitura ter confirmado o cancelamento do show, a concessionária alega que a apresentação vai acontecer.

“A concessionária Allegra Pacaembu informa que o show de Roberto Carlos está mantido. Reitera que todas as normas vigentes na cidade estão sendo cumpridas e não há razão para que o evento não seja realizado”, disse a empresa, em nota.

O portão principal da Mercado Livre Arena Pacaembu estará aberto a partir das 19h para receber o público, com todas as condições de conforto e segurança para uma experiência de alta qualidade.

A respeito do ofício do Corpo de Bombeiros, a concessionária informa que dará todas as respostas necessárias à corporação, demonstrando que cumpre a legislação para um evento em local temporário.

O show é o primeiro evento que a Mercado Livre Arena Pacaembu recebe e é fruto da parceria com a Four Even, com o fundo de investimento especializado em entretenimento, que firmou um acordo com Allegra Pacaembu, ainda em 2023, que prevê a realização de 80 eventos por ano, por dez anos.