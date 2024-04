Corintianos se envolvem em briga generalizada e promovem quebradeira na sede social do time Imagens mostram discussões entre sócios e agressões físicas durante uma festa na noite de sábado (30)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Frequentadores do Clube Social do Sport Clube Corinthians se envolvem em uma briga generalizada dentro das dependências da associação na noite de sábado (30), no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

A Agência Record teve acesso a vídeos que mostram momentos da confusão. Nas imagens, é possível ver vários núcleos de discussão e empurrões. Em determinado momento, um dos envolvidos pega uma cadeira e agride um homem. A sequência das imagens revela outro homem dando uma chave de braço em um dos participantes do evento. Ao lado, outra pessoa é atingida por uma cadeira de plástico e cai no chão.

Um sócio do clube afirmou que os seguranças demoraram para agir. Segundo ele, esse tipo de episódio é comum após o consumo de bebidas alcoólicas. A PM chegou a ser chamada, mas ninguém foi detido.