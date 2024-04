Alto contraste

Dois homens que roubaram um celular na região de Itaquera foram detidos e agredidos por moradores do local, na quarta-feira (27). Um vídeo mostra o momento em que um homem segura um dos suspeitos do crime e outros tentam bater nele, já com a presença de um policial militar.

Segundo a PM, o celular foi recuperado e devolvido à vítima. A dupla foi presa e levada ao 32º Distrito Policial (Itaquera), onde o caso foi registrado.