Saúde |Giovanna Inoue, do R7, em Brasília

'Pior já passou', diz secretária sobre queda nos casos de dengue em 7 estados e no DF Situação requer cuidado nas outras localidades; 'não acabou, ainda vamos ter casos de dengue acontecendo', afirma Ethel Maciel

A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, afirmou nesta terça-feira (2) que, em 8 unidades da federação, o "pior já passou" e os casos de dengue mostram tendência de queda. De acordo com a pasta, Acre, Amazonas, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Piauí e Roraima demonstram diminuição da doença. Apesar disso, Ethel afirma que é importante que a população mantenha a atenção e que "não acabou, ainda vamos ter casos de dengue acontecendo".

"A gente já atingiu o pico, mas a curva ainda tem que descer. Ainda temos umas semanas para essa queda, para entender se ela vai ser mais longa, se vai ser na mesma velocidade da subida", esclarece.

Segundo o governo, sete estados apresentam uma tendência de aumento do número de casos. Essa alta atinge os estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

"Estamos vendo que o pico passou na maioria dos estados em que [a epidemia] começou antes", explica. Nas outras 12 unidades, há estabilidade, com algumas apresentando queda. A secretaria diz que a pasta precisa de mais tempo para poder consolidar a diminuição dos casos, mas que segue em atenção diariamente.

Desde o início do ano, dez estados e o DF, e mais 465 municípios, decretaram situação de emergência por causa da dengue.

Números da dengue

Nesta terça-feira (2), o Brasil registrou 991 mortes causadas pela dengue, com outras 1.483 em investigação. São 2,624 milhões de casos prováveis