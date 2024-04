Saúde |Do R7, com Agência Record

Estado de São Paulo chega a 91 mortes por dengue De acordo com dados do Governo, mais 13 óbitos foram registrados, sendo três casos na capital paulista

Alto contraste

A+

A-

Na capital, mais três pessoas morreram de dengue Na capital, mais três pessoas morreram de dengue (Divulgação/Fiocruz - Arquivo)

Nesta terça-feira (19), o Governo do Estado de São Paulo atualizou para 91 o número de mortes por dengue, após mais 13 óbitos, sendo mais dois casos em Guarulhos e em Bariri. Uma morte foi confirmada nas cidades de Cotia, Tarumã, em Lençóis Paulista, Monte Alto, Peruíbe e em Cachoeiras. Foi adicionado também as três novas mortes na capital.

De acordo com dados divulgados sobre as 91 mortes, 46 eram idosos com mais de 65 anos, 39 eram adultos entre 20 e 64 anos, três eram adolescentes com menos de 19 anos, um uma criança de cerca de 14 anos e 2 não tiveram a idade informada.

Nesta segunda-feira (18), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), assinou um decreto de emergência devido à situação da dengue na capital. Entre 1º de janeiro e 16 de março, foram registrados 49,7 mil casos da doença — uma média de 663 por dia.

Leia a nota da Prefeitura na íntegra:

Referente à informação que a Prefeitura de São Paulo registra 11 mortes por dengue na capital paulista e o Estado de São Paulo, 8 mortes, a Secretaria Municipal da Saúde afirmou, por telefone, que 3 mortes foram notificadas ao Estado nesta segunda-feira (18). Portanto, elas provavelmente estarão disponíveis no Painel de Monitoramento na terça-feira (19).