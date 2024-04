Epidemia de dengue supera a marca de 2 milhões de casos no Brasil São 642 mortes pela doença confirmadas e 1.042 em investigação; situação de emergência foi decretada no DF e 10 estados

Dengue: 642 mortes confirmadas e 1.042 em investigação (Arquivo/Agência Brasil - Arquivo)

O Brasil superou nesta quinta-feira (21) a marca de dois milhões de casos de dengue, com 642 mortes confirmadas e outras 1.042 em investigação.

O Distrito Federal é a unidade da federação com maior número de mortes pela doença com 153 óbitos, seguido por Minas Gerais, com 114, e São Paulo, com 98.

A situação de emergência em saúde pública já foi decretada no Distrito Federal e em 10 estados: Acre, Amapá, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Dengue no Sul e Centro-Oeste

Um estudo do pesquisador Christovam Barcellos da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) indica que a dengue vem se espalhando para as regiões Sul e Centro-Oeste, localidades onde a doença não era muito comum.

De acordo com o levantamento, os mapas de ondas de calor de anomalias de temperatura que vêm atingindo o Cerrado desde 2023 coincidem com as áreas onde há mais casos de dengue tanto no ano passado como neste ano.

“Esses mapas eram muito parecidos. A gente colocou os históricos de dengue de 2000 até 2020 em uma máquina, ou mineração de dados, e viu a coincidência de períodos desses indicadores de temperatura. Chamaram a atenção dois fatores importantes, a altitude e essas anomalias de temperatura”, explicou o pesquisador.

Para o pesquisador, é preciso haver articulação do governo federal, utilizando tecnologia que possa ser passada às prefeituras via governos estaduais, para o combate efetivo ao mosquito transmissor da dengue. “Existem drones hoje em dia para visitar áreas onde o mosquito consegue entrar, e sistemas de informação mais rápidos e eficazes”, afirmou.

Cuidados

As pessoas que tiverem febre repentina de 39°C a 40°C junto a sintomas como dor de cabeça, prostração, dores musculares e/ou articulares e dor atrás dos olhos, devem procurar imediatamente um serviço de saúde. De acordo com o ministério da Saúde, deve-se ficar atento após o período febril. Caso a temperatura do paciente baixe entre 3° e o 7° dia do início da doença, alguns sintomas podem marcar o início da piora da pessoa:

• Dor abdominal (dor na barriga) intensa e contínua;

• Vômitos persistentes;

• Acúmulo de líquidos em cavidades corporais (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico);

• Hipotensão postural e/ou lipotímia;

• Letargia e/ou irritabilidade;

• Aumento do tamanho do fígado (hepatomegalia) > 2cm;

• Sangramento de mucosa; e

• Aumento progressivo do hematócrito.

O ministério da Saúde informa ainda que, passada a fase crítica da doença, o paciente entra na fase de recuperação. No entanto, a doença pode progredir para formas graves que estão associadas a hemorragias severas ou comprometimento grave de órgãos, que podem evoluir para a morte.