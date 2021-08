Cientista brasileira que sequenciou coronavírus vira boneca Junto com outras cinco pesquisadoras, ela foi homenageada em campanha que inspirou uma coleção de Barbies

A pesquisadora brasileira Jaqueline Goes de Jesus, que participou do primeiro sequenciamento do coronavírus no Brasil, foi uma das homenageadas que inspiraram uma coleção de bonecas.

A Mattel anunciou uma campanha de seis Barbies para homenagear mulheres que se destacaram no combate à covid-19, incluindo uma das criadoras da vacina de Oxford/AstraZeneca. Mas as bonecas não terão produção comercial.

"Essa homenagem destaca a dedicação e o comprometimento que todos os profissionais da linha de frente exibiram no combate à pandemia. Além de mim, outras cinco mulheres, consideradas heroínas da pandemia, ganharam o reconhecimento pela Mattel por trabalharem incansavelmente na luta contra a covid-19 e por impactarem positivamente a comunidade. São elas: Amy O’Sullivan, Audrey Cruz, Chika Stacy Oriuwa, Sarah Gilbert, e Kirby White", escreveu Jaqueline em rede social.

Para ela, a representação em formato de boneca é um exemplo para meninas negras. “Enquanto mulher negra, ser presenteada com uma boneca Barbie, que tem todas as minhas características, é simplesmente um sonho”, disse Jaqueline em post. “Neste momento, só consigo pensar em quantas meninas podem ser inspiradas por ela (a boneca), quantas meninas negras podem olhar e sonhar em seguir a profissão de cientista, em que mulheres são subrepresentadas no mundo todo.”

O trabalho de análise do genoma do vírus da covid-19 foi feito no Brasil primeiramente por uma equipe liderada por pesquisadoras, e em apenas 48 horas. Jaqueline é biomédica, baiana e tem 31 anos, mas atualmente vive em Londres.

A cientista brasileira já havia sido homenageada pela Mauricio de Sousa Produções, junto com a pesquisadora Ester Sabino, também responsável por decifrar o genoma do coronavírus. Com traços das personagens Magali e Milena, elas viraram personagens da Turma da Mônica.