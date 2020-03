Governo avisa autoridades dos EUA sobre contaminação de Wajngarten

Wajngarten à direita, ao lado de Trump Reprodução/Instagram

O governo brasileiro comunicou autoridades do governo dos Estados Unidos sobre a confirmação de que o secretário especial de Comunicação, Fábio Wajngarten, testou positivo para o coronavírus. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (12) pela secretaria.

Wajngarten participou da comitiva do presidente Jair Bolsonaro na viagem realizada aos Estados Unidos nos últimos dias. No sábado (7), o secretário esteve em encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump, e chegou a postar uma foto no Instagram. Naquele dia, Trump ofereceu um jantar a Bolsonaro em resort de sua propriedade na Flórida.

O presidente Jair Bolsonaro e integrantes da comitiva que o acompanhou a Miami estão sendo monitorados desde a quarta-feira (11). Também participaram da comitiva aos Estados Unidos os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).

Também viajaram os senadores Nelsinho Trad (PTB-MS) e Jorginho Mello (PL-SC); os deputados Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Daniel Freitas (PSL-SC), o assessor especial Filipe Martins, o presidente da Embratur, Gilson Machado, o secretário especial de Pesca, Jorge Seif Jr, entre outros.

Veja a íntegra da nota divulgada pelo governo brasileiro:

O Serviço Médico da Presidência da República adotou e está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do Presidente da República e de toda comitiva presidencial que o acompanhou em recente viagem oficial aos Estados Unidos, bem como dos servidores do Palácio do Planalto.

Isso porque um dos integrantes do grupo, o Secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, é portador do novo coronavírus Covid-19, confirmado em contraprova já realizada.

O governo brasileiro também já comunicou às autoridades do governo norte-americano a ocorrência do evento para que elas também adotem as medidas cautelares necessárias.

O Secretário de Comunicação está cumprindo todas as recomendações médicas, em quarentena domiciliar, e só retornará ao seu trabalho quando não houver risco de transmissão da doença.

Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República