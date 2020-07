Reforma precisa oferecer condições de investimento no Brasil, diz Maia

Governo entregou proposta de reforma tributária Pedro França / Agência Senado / 21.07.2020

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, destacou nesta terça-feira (21) a importância de o Congresso Nacional construir e aprovar uma reforma tributária “que dê condições para o setor produtivo investir no Brasil”. O governo federal, por meio do ministro da Economia, Paulo Guedes, entrou a primeira fase da proposta.

“Recebemos hoje as propostas do governo para a reforma tributária que iremos construir no Congresso, buscando garantir a segurança jurídica necessária para que o setor produtivo gere mais empregos no Brasil”, escreveu o deputado em publicação no Twitter.

Christina Lemos: 'Guedes, Maia e Alcolumbre tentam conciliação por mudança nos impostos'

Nos últimos 30 anos, segundo Maia, o País construiu um sistema tributário com “muitas distorções” e, por isso, é necessário ampliar as discussões sobre uma possível “unificação de impostos”. Do jeito que está, o deputado federal acredita que a estrutura acaba beneficiando “os mais ricos em detrimento dos mais pobres”.

“Independentemente do que for aprovado pelo Congresso, o mais importante é garantir um texto que dê condições para setor produtivo investir no Brasil, gerar empregos e renda”, completou na rede social.