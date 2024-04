Suspeitos de mandar matar Marielle Franco chegam a Brasília

Alto contraste

Avião com investigados pousou por volta das 16h (Reprodução/RECORD - 24.03.2024 )

O avião com os apontados como supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco — os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa — pousou em Brasília por volta das 16h deste domingo (24). Os três foram presos nesta manhã, no Rio de Janeiro, e vão passar a noite na penitenciária federal da capital do país.

Os investigados devem seguir nesta segunda-feira (25) para as unidades de segurança máxima de Porto Velho (RO) e de Campo Grande (MS). As autoridades de segurança ainda não informaram para qual presídio cada investigado será transferido.

Morte foi 'meticulosamente planejada'

A Polícia Federal informou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o crime de execução da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, foi idealizado pelos irmãos Brazão e meticulosamente planejado por Rivaldo.

"E aqui se justifica a qualificação de Rivaldo como autor do delito, uma vez que, apesar de não ter o idealizado, ele foi o responsável por ter o controle do domínio final do fato, ao ter total ingerência sobre as mazelas inerentes à marcha da execução, sobretudo, com a imposição de condições e exigências", disse a PF em relatório.

Apontados como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018, os três foram presos na manhã deste domingo (24), em uma operação da Polícia Federal, com participação da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público do Rio de Janeiro.