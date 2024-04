Adasa aumenta tarifa de água e esgoto em quase 10% no DF Entre 2020 e 2024, as tarifas fixas de água e esgoto tiveram um aumento de mais de 15% na capital, segundo a Caesb

Alto contraste

A+

A-

Reajuste começa dia 1º de junho (Toninho Tavares/Agência Brasília)

A Adasa (Agência Reguladora de Águas) aumentou a tarifa de água e esgoto em 9,88% para o Distrito Federal. O reajuste, publicado nesta segunda-feira (29) no Diário Oficial, entra em vigência no dia 1º de junho e segue até 31 de maio de 2025. Entre 2020 e 2024, as tarifas fixas de água e esgoto tiveram um aumento de mais de 15% na capital, segundo a Caesb.

Com o aumento, que vale para todas as categorias e faixas de consumo, a tarifa fixa para as residências passará de R$ 9,26 para R$ 10,18. No caso das categorias de residência social, comércios e paisagismo, as novas taxas serão de R$ 5,09, R$ 26,71 e R$ 40,07, respectivamente.

Segundo a Adasa, o reajuste na tarifa tem por finalidade aumentar “eficiência e qualidade na prestação do serviço, atendendo ao princípio da modicidade tarifária”. A agência ainda apontou que as alterações consideram mudanças nas estruturas de custo e mercado, além do contexto nacional e internacional.

A discussão sobre o aumento foi apresentado durante uma audiência pública em abril deste ano. Apesar do reajuste ser controlado pela Adasa, os serviços são prestados pela Caesb.

Publicidade

Qualidade da água

Em março, a Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal) divulgou um relatório sobre a qualidade e distribuição da água no DF. Entre as amostras coletadas na saída das unidades de tratamento e na rede de distribuição, 99,63% atenderam aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, apontou a pesquisa.