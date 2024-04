Distrito Federal confirma 288 mortes por dengue em menos de 4 meses

Alto contraste

54 mortes estão sendo investigadas (Sandro Araújo/Agência Saúde - 30.03.2024/Sandro Araújo/Agência Saúde - 30.03.2024)

A Secretaria de Saúde confirmou que 288 pessoas morreram no Distrito Federal até 20 de abril por causa da dengue e outras 54 mortes estão sendo investigadas. São 236 mil casos prováveis da doença, o que representa 1.491,8% a mais que o mesmo período de 2023, que teve 14 mil casos.

Do total de casos notificados, 9.052 apresentaram sinais de alarme - vômito persistente, dor abdominal intensa, sangramentos de mucosas, dor no fígado e queda de pressão - e 349 casos graves.

O DF tem 15 vezes mais mortes registradas até o momento do que em todo o ano de 2023. Foram 19, sendo que 11 delas aconteceram em dezembro. Esse número apresentou uma leve queda no mês seguinte, quando foram confirmados seis óbitos, mas voltou a subir para 72 em fevereiro e para 127 em março. Confira no infográfico abaixo.

Ceilândia segue como a região administrativa com o maior número de casos absolutos (30.186). Samambaia (14.270), Santa Maria (13.461), Taguatinga (11.251) e Sol Nascente/Pôr do Sol (9.208) aparecem em seguida. As cinco regiões concentram 33% dos casos prováveis de todo o DF.

Quando se trata de taxa de incidência, Brazlândia aparece em primeiro. São 13.801,58 casos de dengue por 100 mil habitantes. Estrutural (10.756,95) e Santa Maria (10.152,96) vêm a seguir.

A maioria dos pacientes de dengue é mulher (54,7%), e a faixa etária com mais casos da doença é de 20 a 29 anos, seguida por 40 a 49 anos e 30 a 39.

Vacinação ampliada

O governo do DF vacinou 4,4 mil crianças e adolescentes de 6 a 16 anos contra dengue e encerrou o estoque de doses com vencimento previsto para 30 de abril. A ampliação do público da vacina foi autorizada pelo Ministério da Saúde apenas para os imunizantes prestes a perder a validade . No DF, todas as doses foram distribuídas nos dias 18 e 19, a maioria para crianças de 6 a 9 anos.

O lote atual do imunizante Qdenga tem validade prevista para janeiro de 2025, por isso a vacinação contra dengue volta a ser apenas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.