Aeronave da FAB envia 400 toneladas de doações para o RS neste sábado

Caminhões com alimentos também serão enviados ao RS (José Cruz/ Agência Brasil)

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira decola de Brasília neste sábado (11) com direção à Base Aérea de Canoas (RS) com 400 toneladas de doações para a população do Rio Grande do Sul. Além disso, 20 carretas do Exército e de empresários voluntários vão ajudar no translado dos alimentos e mantimentos.

Os suprimentos foram doados na campanha da FAB chamada de “Todos Unidos pelo Sul”. As bases aéreas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Brasília centralizam as coletas dos suprimentos. Os pontos de arrecadação de roupas, colchonetes, água potável e gêneros alimentícios não-perecíveis continuam ativos de 8h às 18h.

Além da doação, a FAB informou que vai lançar pacotes de alimentos para os moradores que continuam ilhados. Segundo a Aeronáutica, a estratégia busca trazer mais agilidade no atendimento à população, uma vez que muitas estradas estão obstruídas.

*Sob supervisão de Augusto Fernandes