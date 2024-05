Sest Senat amplia projeto de qualificação contra exploração sexual de crianças e adolescentes

Alto contraste

Primeira etapa acontece em 22 estados e DF (Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo/Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo)

O Sest Senat (Serviço Social de Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) amplia o Projeto Proteção com o objetivo de qualificar colaboradores de 46 unidades operacionais para atuarem na prevenção e enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes. O treinamento está marcado para esta sexta-feira (10), na unidade de Samambaia.

O projeto, que vem de uma parceria com a Childhood Brasil, visa formar equipes protetoras em unidades que atuam em regiões com maior concentração de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. A expectativa do projeto é que as equipes se tornem mais bem preparadas para conduzir um conjunto de ações de conscientização e de enfrentamento a esse tipo de situação, como apresentar palestras em empresas do setor de transporte, rodas de conversas e cine debates.

Receberão o treinamento e a capacitação para atuarem como agentes de proteção, além de multiplicadores, os colaboradores das unidades do Sest Senat situadas em municípios com 11 ou mais pontos críticos ou de alto risco para exploração sexual de meninas e meninos.

Na primeira etapa, o projeto vai acontecer em pelo menos um município de 22 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São eles: Bahia, Goiás, Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Pará, Piauí, Ceará, Manaus, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A diretora executiva nacional do Sest Senat, Nicole Goulart, afirma que em 2025, metade das unidades operacionais devem estar capacitadas pelo projeto. “Até 2028, todas as nossas unidades estarão aptas e certificadas para continuarmos a enfrentar essa grande violação de direitos”, completa.

As unidades que forem capacitadas em 2024 e que alcançarem as metas estabelecidas para a sensibilização ainda neste ano vão ser reconhecidas como Unidades Protetoras.

O Sest Senat realiza, desde 2004, ações de mobilização presenciais e online para sensibilizar sobre a importância de protegermos as crianças e os adolescentes contra a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes.

O trabalho conta com parcerias junto a órgãos e empresas, capacitação de colaboradores, campanhas e distribuição de materiais educativos, além da realização de palestras e rodas de conversas para sensibilizar os profissionais do transporte — principalmente aqueles que atuam nas rodovias brasileiras —, além da sociedade em geral.