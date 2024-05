Alckmin defende taxação de compras até US$ 50 fora do PL do Mover Tema das compras internacionais está em projeto de lei de mobilidade, que pode ser votado nesta segunda (28)

Governo está confiante na aprovação, diz Alckmin (Cadu Gomes/VPR - 28.5.2024)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira (28) que a discussão sobre taxar compras internacionais de até US$ 50 deve ser feita separadamente do programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação). A taxação está em análise na Câmara dos Deputados dentro do pacote do Mover, e a expectativa é que o Legislativo analise a proposta ainda nesta terça (28).

“Não é o objeto do projeto. O ideal é que fossem analisados separadamente, mas isso é tema do Congresso, que será soberano”, declarou Alckmin, ao comentar que conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nessa segunda (27) e pediu urgência na votação. “Estamos confiantes de que possa aprovar ainda hoje”, completou.

O trecho das compras internacionais é considerado um jabuti — termo usado para descrever itens não diretamente relacionados ao tema principal de um projeto.

Mais cedo, Lira afirmou que é possível buscar um acordo para a proposta que acaba com a isenção de compras internacionais de até US$ 50 (R$ 253) . Segundo cálculos do governo, o fim da isenção nesse tipo de compra em sites de e-commerce estrangeiros pode gerar R$ 30 bilhões anuais em arrecadação, o que ajudaria o governo a fechar as contas, um dos principais desafios enfrentados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que uma eventual cobrança de imposto de importação sobre compras de até US$ 50 precisa de consenso entre o governo federal e o Congresso Nacional. O petista anunciou que a tendência é de que ele vete a proposta , mas destacou que cabe negociação sobre o tema com o Congresso.

Proposta

A matéria sobre o fim da isenção a importações de até US$ 50 seria votada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira (22), mas foi adiada por falta de consenso. O relator da proposta quer votá-la nesta segunda-feira (27), ainda sem acordo.

O projeto que prevê essa medida é o que cria o programa nacional de Mobilidade Verde e Inovação, o Mover . A proposta foi elaborada pelo governo federal, e durante a tramitação do texto no Congresso foi incluído um artigo para tornar obrigatório o pagamento de imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50.

Por enquanto, os deputados aprovaram a urgência para análise do texto, mas não houve a votação do mérito, por falta de consenso em relação à taxação. Há divergência dentro da própria base do governo.

A bancada quer garantir a criação do Mover, benéfico ao segmento automotivo quando há investimentos e práticas sustentáveis. O embaraço ocorre quanto às mudanças para compras internacionais. Parte dos governistas estima aumento de arrecadação com a taxação e outra vertente teme que isso afete acordos firmados, através do programa Remessa Conforme, com grandes empresas internacionais que trazem produtos importados ao Brasil.

O governo federal já previa o fim da isenção desde o fim do ano passado. A equipe econômica aguardava mais adesão das empresas ao Remessa para aumentar a base de dados e conseguir calcular e decidir o tamanho da alíquota federal. No entanto, não houve o envio de um projeto por parte do Executivo quanto à alíquota. Na proposta em discussão na Câmara, a sugestão é de imposto de 60%.