Alckmin diz que responsabilidade fiscal é dever de todos e governo tem compromisso com o diálogo

Alckmin participou de feira em Ribeirão Preto (SP)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, disse neste domingo (28) que a responsabilidade fiscal é um dever de todos, mas que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem como característica o diálogo entre os Poderes. O comentário foi feito durante uma feira de tecnologia agrícola, em Ribeirão Preto (SP). Segundo Alckmin, a reforma ajudará a desonerar completamente investimentos e a exportação de produtos nacionais. “É um diálogo permanente com os demais Poderes e os vários níveis da federação”, disse o vice-presidente ao responder questionamentos sobre a desoneração da folha de pagamento.

No evento, Alckmin disse também a reforma tributária apresentada pelo governo trará eficiência econômica ao país e alegou que o governo tem buscado uma boa política fiscal e monetária para ter redução de juros e crescimento da economia brasileira. “É um compromisso de todos e o caminho é o diálogo”, afirmou.

Sem ouvir os setores econômicos envolvidos nem o Congresso Nacional, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin que suspendeu na quinta-feira (25) os efeitos da lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam na economia. Na sexta-feira (26), entidades que representam esses segmentos divulgaram nota conjunta em que contestam os argumentos da decisão. Segundo o texto, a análise de impacto orçamentário da medida já foi feita pelo Congresso Nacional “no decorrer do processo legislativo”.

Sobre medidas para reduzir os preços dos combustíveis, o vice-presidente disse que as variações acontecem de acordo com o mercado, mas que no caso da gasolina, foi mantido o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 25% para a gasolina, mas reduziu do etanol para 12%. “É menos da metade do imposto da gasolina. Então, esse estímulo tributário, ele é muito importante”, afirmou.