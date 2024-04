Análise de projeto que reformula DPVAT é adiada após pedido de líder do governo Matéria prevê a liberação de R$ 15 bilhões de créditos suplementares no orçamento com a aprovação da proposta

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado adiou nesta quarta-feira (24) a análise do projeto de lei que reformula e substitui o seguro DPVAT após um pedido de retirada da matéria pelo relator e líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA). O projeto prevê a liberação de R$ 15 bilhões de créditos suplementares no orçamento com a aprovação da proposta.

Para garantir a retirada da matéria, um acordo foi feito entre a maioria dos senadores membros, além de Wagner também ter se reunido com o presidente do colegiado, Davi Acolumbre (União-AP), para tratar do assunto. Com o acordo e a falta de urgência no projeto, a retirada da matéria da pauta foi negociada ao invés de um pedido de vista.

Com o adiamento, pode ser que o tema seja levado ao Plenário nesta quarta ou que seja votado na próxima semana na Comissão. Para a sessão do Congresso, há 32 vetos presidenciais pendentes de análise, com 28 trancando a pauta, ou seja, precisam ser despachados com prioridade em relação a outros assuntos.

O governo federal articula com o Congresso Nacional a derrubada parcial ao veto de R$ 5,6 bilhões em emendas parlamentares na LOA (Lei Orçamentária Anual). A liderança do governo negocia liberar R$ 3,6 bilhões.

A negociação era de que o Senado aprovasse um projeto para a retomada do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (o antigo DPVAT). Assim, o governo conseguiria liberar as emendas travadas pelo veto.

Projeto de lei

O projeto retoma a cobrança anual obrigatória do seguro para proprietários de veículos e abre margem de gasto para o governo. No ano passado, o texto foi aprovado na Câmara com emenda que altera o arcabouço fiscal, permitindo antecipar a liberação de crédito no contexto onde há crescimento adicional da receita deste ano em relação ao mesmo período de 2023. Nesta terça-feira (23), a oposição impediu a votação de requerimento de urgência da matéria e também criticou a solicitação.

Com a reformulação na lei, a possibilidade do governo abrir crédito suplementar permitido na lei seria antecipado do segundo para o primeiro bimestre de 2024, em razão de crescimento adicional da receita neste ano em relação ao mesmo período de 2023.





