Bloqueado no Brasil, Allan dos Santos faz live após embate entre Elon Musk e Moraes Durante a transmissão, blogueiro proferiu ofensas contra o ministro do STF Alexandre de Moraes

Alto contraste

A+

A-

Allan dos Santos está foragido Allan dos Santos está foragido (Roque de Sá/Agência Senado - 5.11.2019)

Mesmo com as contas retidas no país, o blogueiro Allan dos Santos, investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e foragido da Justiça brasileira, fez uma transmissão ao vivo no X (antigo Twitter) na noite deste domingo (7). A live ocorreu após o bilionário Elon Musk, proprietário da rede social, desafiar o ministro Alexandre de Moraes.

A transmissão, feita no perfil do "Terça Livre", blog de Allan que também está com o acesso restrito a usuários brasileiros, teve início às 22h e durou cerca de uma hora. A conta no X apareceu com restrição novamente nesta segunda (8).

Durante a live, Allan dos Santos proferiu novas ofensas contra Moraes e prometeu que vai retomar as atividades do blog "Terça Livre" para apoiar candidatos de direita nas eleições municipais de 2024.

Em outubro de 2021, Alexandre de Moraes mandou o X bloquear o "Terça Livre" e o perfil pessoal de Allan. Os perfis passaram a ficar visíveis apenas para usuários que estão fora do país. Apesar da determinação para restrição das contas no Brasil, o blogueiro cria sucessivos perfis e divulga para seus apoiadores. No Instagram, já foram criadas 40 contas, derrubadas pela plataforma.

Allan dos Santos é alvo de dois inquéritos no STF, sobre milícias digitais e ofensas a ministros da Corte, por propagação de desinformação. Contra ele, há um mandado de prisão preventiva, além de uma ordem de extradição. O endereço residencial de Allan no Brasil já foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal. O blogueiro mora nos Estados Unidos e está foragido da Justiça brasileira.

Leia mais: STF rejeita papel das Forças Armadas como ‘poder moderador'

No domingo (7), a deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) disse em publicação no X que conseguiu assistir à transmissão de Allan dos Santos. Em resposta, alguns seguidores falaram que não estavam visualizando live. Outros usuários relataram que a transmissão estava acessível dispensando o uso de VPN (sigla em inglês para "rede privada virtual"), uma ferramenta que permite a um usuário do Brasil emular um IP de um país estrangeiro e que vem sendo utilizada por seguidores de Allan e demais bolsonaristas retidos para burlar a decisão judicial de Moraes. O uso de VPN foi estimulado por Musk no domingo.

Na madrugada de sábado (6), Elon Musk sugeriu a renúncia ou o impeachment de Moraes. Ainda que não tenha dito verbalmente que descumprirá medidas judiciais como as que retém os perfis de Santos, ele afirmou que "princípios são mais importantes do que o lucro".

Musk tornou-se o proprietário do Twitter em outubro de 2022 e, no controle da empresa, mudou o nome da rede social para X e afrouxou as políticas do site para a restrição de conteúdos por discurso de ódio e desinformação. No domingo, Moraes incluiu o empresário do ramo aeroespacial no inquérito das milícias digitais, uma das investigações que mira Santos. Segundo o ministro, Musk deve ser investigado por "dolosa instrumentalização" do site.