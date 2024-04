Bolsonaro informa ao STF convite para viagem e pede devolução de passaporte

Alto contraste

A+

A-

Defesa de Bolsoanro pede para viajar (Richard Lourenço/Rede Câmara - 25.3.2024)

O ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que recebeu convite oficial do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para visitar Israel com sua família no mês de maio e pediu a devolução – ainda que temporária – do passaporte, além da autorização para ir a Israel, em viagem que durará pelo sete noites em data ainda a ser definida.

“É crucial ressaltar que a autorização para esta viagem não acarreta qualquer risco ao processo, especialmente considerando os compromissos previamente agendados no Brasil, que demandam a presença do Peticionário após seu retorno de Israel. Esta circunstância não apenas atesta a responsabilidade e comprometimento do solicitante com suas obrigações locais, mas também reforça a natureza transitória e temporária da viagem em questão”, disse a defesa.

Em março, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes negou o segundo pedido da defesa de Jair Bolsonaro pela devolução do passaporte do ex-presidente. “As diligências estão em curso, razão pela qual é absolutamente prematuro remover a restrição imposta ao investigado”, diz Moraes na decisão.

A determinação da apreensão foi autorizada por Moraes e faz parte da operação da Polícia Federal que apura uma suposta organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem política com a manutenção do então presidente da República no poder.