Brasil atinge recorde de turistas internacionais em março, com aumento de 28% Com 740.483 visitantes estrangeiros, valor supera em 1,6% o recorde anterior, de março de 2018

O registro de entradas de turistas é realizado pela Embratur (André Netto/Embratur - Arquivo)

O Brasil registrou o melhor mês de março em relação à entrada de turistas internacionais desde o início da série histórica, iniciada em 1989. Foram 740.483 visitantes de outros países, representando um aumento de 1,6% em relação ao recorde anterior, alcançado em 2018 antes da pandemia de Covid-19 , quando o país recebeu 728.742 turistas estrangeiros.

Comparado a março de 2023, quando o Brasil contabilizou 577.215 visitantes de outros países, o crescimento foi de 28,8%. Em relação a março de 2019, pouco antes do início da pandemia, o aumento foi de 21,1%.

O registro de entradas de turistas é realizado pela Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal. O ministro do Turismo, Celso Sabino, comemorou mais um indicador positivo do turismo internacional.

“O mundo voltou a reconhecer o Brasil como um destino turístico com potencial, resultado das ações efetivas do governo federal para melhorar o ambiente interno do país, fortalecendo a economia e as políticas sociais. Além disso, estamos intensificando nossa presença em importantes feiras internacionais e mantendo um diálogo forte com as companhias aéreas para ampliar e diversificar a conectividade para o Brasil. O ano de 2024 já está sendo marcado por recordes para o turismo brasileiro”, afirmou.

No acumulado do primeiro trimestre de 2024, o Brasil registrou o segundo melhor resultado da série histórica. Com 2.530.526 entradas de turistas internacionais de janeiro a março, houve um aumento de 9,8% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram registradas 2.304.332 entradas. O valor também supera em 10,4% o mesmo período de 2019, que contabilizou 2.290.705 registros de entradas, ficando atrás apenas de 2018, com 2.664.613 visitantes estrangeiros.