Brasil lança parceria com Angola para formar em cinco anos 38 mil profissionais de saúde

Ministras da saúde do Brasil e da Angola (Reprodução/Redes Sociais - Nísia Trindade)

O governo do Brasil e da Angola assinaram uma parceria de cooperação técnico-educacional nesta terça-feira (23) para formar em cinco anos 38 mil profissionais angolanos em instituições e universidades brasileiras. O Programa de Formação de Recursos Humanos em Saúde já está em andamento e conta, atualmente, com mais de 200 profissionais do país africano já estudando no Brasil. Até o momento, estão sendo ofertadas 3.620 vagas, sendo 500 para ensino presencial e 3120 para cursos de ensino à distância.

A iniciativa pretende fortalecer o sistema público de saúde da Angola, e oferece diversas modalidades de cursos, como residência, doutorado, mestrado, especialização, aperfeiçoamento e estágio complementar. Ao todo, 28 instituições de ensino públicas brasileiras estão oferecendo vagas aos profissionais.

Ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou que o programa é inovador e abrangente. “Será uma rede de apoio muito importante para desafios nacionais. Uma via de mão dupla, que nos fortalece, para desafios de cooperação internacional e desafios locais”, disse.

Ministra da Angola, Silvia Lutucuta, afirmou que é de importância para a saúde dos dois países. “Momento histórico para reforçar e fortalecer e deixar os dois países mais próximos. Vamos avançar ainda mais neste caminho. O programa já começou e já é uma realidade. Sabemos que a maior riqueza de uma nação é o seu povo, mas um povo com saúde”, afirmou.

A demanda por um acordo foi feita pelo governo angolano durante visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Angola, em agosto de 2023. A cooperação técnica na área nasceu em uma oficina binacional em formação de recursos humanos em saúde, em Luanda, nos dias 16 e 17 de novembro do ano passado.

Atualmente, o sistema nacional de saúde de Angola enfrenta desafios como a escassez e a má distribuição de recursos humanos qualificados nas áreas urbanas e rurais, o que vem se agravando nos últimos anos devido ao crescimento exponencial da população.