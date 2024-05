Brasília |Do R7, em Brasília, com informações da Agência Senado

Carreta sai escoltada do Senado com 36 toneladas de donativos para vítimas no RS; veja vídeo Cobertores, roupas, garrafas d’água, alimentos e produtos de higiene serão doados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Carreta sai escoltada da garagem do Senado (Divulgação/Reprodução - 9/5/2024)

Uma carreta bitrem com 36 toneladas de donativos saiu da garagem do Senado , na noite desta quinta-feira (9), em direção ao Rio Grande do Sul (veja no vídeo abaixo). O veículo seguirá escoltado por duas viaturas da Polícia Legislativa com diversos itens, como cobertores, roupas, garrafas d’água, alimentos e produtos de higiene, que serão doados às vítimas das enchentes no estado .

As doações foram arrecadadas pela Liga do Bem, um grupo de trabalho voluntário formado por servidores do Senado, e a carreta foi cedida por um motorista amigo de um servidor aposentado do Senado.

A coordenadora da Liga do Bem, Patrícia Seixas, explicou que os voluntários estavam envolvidos com a campanha do frio, mas tiveram que mudar o foco no último dia 3 de maio, por causa das enchentes no estado gaúcho. Segundo ela, as doações vieram de vários pontos de coleta espalhados no Senado e em outros locais da capital federal. O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis) também contribuiu. “A gente quer que isso chegue rápido”, afirmou a coordenadora.

Novos envios para o RS

A coleta das doações vai continuar e novos envios para o Rio Grande do Sul devem ocorrer nos próximos dias, segundo informou Patrícia Seixas, que reforça a importância de a doação ser feita com os itens identificados, por exemplo, com o tipo de roupa, o gênero e o tamanho. Os voluntários também fazem uma triagem inicial, e roupas e sapatos que não seguem para doação serão doados para trabalhos de reciclagem.

107 mortos e 327 mil desabrigados

As enchentes no Rio Grande do Sul afetam mais de 1,7 milhão de pessoas e somam 327.105 desabrigados, 107 mortos, 136 desaparecidos, pelo menos 86% dos municípios atingidos, barragens rompidas, ruas bloqueadas e rastros de destruição, de acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil na tarde dessa quinta (9).

A catástrofe afetou o abastecimento de veículos e serviço de comunicação, energia e água. De acordo com a Defesa Civil e o Ministério de Minas e Energia, 162 mil cidades estão sem eletricidade, 452.588 pessoas seguem sem o abastecimento de água e 66 municípios foram prejudicados pela falta de serviços de telefonia.