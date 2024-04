Brasília |Giovana Cardoso, Plínio Aguiar e Bruna Lima, do R7, em Brasília

CCJ do Senado aprova prorrogação de cotas para negros em concursos Medida vale por dez anos; texto também determina a ampliação para 30% do percentual de vagas reservadas

CCJ do Senado (Roque de Sá/Agência Senado - 24.04.2024)

A CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado aprovou nesta quarta-feira (24) a prorrogação por dez anos de cotas para negros, indígenas e quilombolas no serviço público federal e a ampliação para 30% do percentual de vagas reservadas. O placar foi de 16 votos favoráveis e 10 contrários. Não teve nenhuma abstenção.

Durante a tramitação da proposta, a ideia inicial era de prorrogar as cotas por 25 anos, mas por falta de acordo, diminuiu para 10 anos. O resultado ainda precisa ser ratificado em uma votação suplementar, por questões regimentares, uma vez que o projeto foi aprovado na forma de um substitutivo.

Caso a matéria seja aprovada em uma segunda votação na CCJ, o texto deve seguir direto para a análise dos deputados federais, caso não haja recurso.

A reserva de vagas para negros, que abrange concursos para cargos efetivos e empregos públicos na administração pública federal, existe desde 2014, mas a vigência da Lei 12.990 acaba no final deste ano.