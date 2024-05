Ceilândia, no DF, registra mais mortes causadas por dengue do que 18 estados brasileiros Região administrativa acumula 57 mortes das 365 do Distrito Federal

DF tem mais de 260 mil casos prováveis de dengue (Sandro Araújo/Agência Saúde - Arquivo/Sandro Araújo/Agência Saúde - Arquivo)

O Distrito Federal tem 365 mortes confirmadas de dengue desde o começo do ano, sendo que 57 delas foram registradas em Ceilândia. Esse número é maior do que a quantidade de óbitos em 18 estados. Apenas 8 estados — sem contar o próprio DF — têm mais registros do que a região administrativa. Dados são do Ministério da Saúde e da SES (Secretaria de Saúde).

Ceilândia está atrás da Bahia(93 mortes) e tem mais registros que Espírito Santo(26), Mato Grosso do Sul(18), Mato Grosso(12), Piauí(10), Pará(7), Alagoas(5), Amapá(5), Maranhão(5), Paraíba(5), Amazonas(4), Rondônia(3), Sergipe(3), Pernambuco(2), Rio Grande do Norte(2), Tocantins(2), Ceará(1), Acre(0) e Roraima(0).

Outras 41 mortes estão sendo investigadas no Distrito Federal e mais de 260 mil casos prováveis foram registrados. As mortes suspeitas de dengue devem ser notificadas em até 24 horas e a confirmação da causa pode demorar até 60 dias. Segundo a pasta, o DF não tem mortes registradas nas duas últimas semanas epidemiológicas, mas esse número pode sofrer alterações.

O DF tem o quarto maior número de mortes confirmadas pela doença, atrás apenas de São Paulo(805) Minas Gerais(519) e Paraná(367). Quando se trata de coeficiente de incidência, entretanto, o Distrito Federal tem o número mais alto. São 9.078,7 casos por 100 mil habitantes. Minas Gerais(7.115,3), Paraná(4.780,5), Santa Catarina(3.874,9) e Goiás(3.663,2) seguem.

Ceilândia também é a região administrativa com o maior número de casos absolutos (31.825). Samambaia(17.466), Santa Maria (15.210), Taguatinga(12.376) e Gama(10.443) aparecem em seguida. As cinco regiões concentram 34% dos casos prováveis de todo o DF.

Quando se trata de taxa de incidência, Brazlândia aparece em primeiro. São 14.149,98 casos de dengue por 100 mil habitantes. Santa Maria(11.472,15) e Estrutural (11.326,32) vêm a seguir.

A maioria dos pacientes de dengue é mulher (54,8%), e a faixa etária com mais casos da doença é de 20 a 29 anos, seguida por 40 a 49 anos e 30 a 39.