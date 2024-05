CNA visita produtores rurais para avaliar danos das enchentes no Rio Grande do Sul Iniciativa faz parte do SuperAção Agro Rio Grande do Sul; prejuízo estimado na produção agropecuária no estado é de cerca R$ 3 bi

Missão do Sistema CNA/Senar visita produtores rurais no RS (CNA/Divulgação)

Produtores rurais afetados pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul receberam nesta quarta-feira (29) a visita de integrantes da missão do Sistema CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) e Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). O objetivo foi discutir as demandas dos produtores, avaliar as perdas e as dificuldades para retomar a produção e comercialização de alimentos. Segundo o último relatório da Defesa Civil do estado, divulgado às 18h desta quarta-feira, 2.347.664 de pessoas foram afetadas pelas chuvas e 581.638 estão desalojadas.

De acordo com a Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul), é estimado que o prejuízo na produção agropecuária do estado é de cerca de R$ 3 bilhões até o momento. “Há regiões em que se perdeu praticamente toda a lavoura de soja. Em outras partes do estado, atividades como suinocultura, avicultura e pecuária leiteira foram mais afetadas”, explicou Gedeão Pereira, presidente da Farsul.

Além disso, há ainda produtores que estavam em plena fase de colheita quando as enchentes ocorreram, o que agravou ainda mais a situação. “O contato direto com os produtores é fundamental para definirmos de que forma podemos ajudar. Alguns precisam recuperar suas casas e terras, recuperar o solo, até que possam retomar suas atividades”, afirmou o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara. A missão esteve na área rural de Rolante, Gramado, Santa Tereza e Bento Gonçalves.

A iniciativa da CNA/Senar faz parte do programa SuperAção Agro Rio Grande do Sul, que visa reconstruir e recuperar a atividade agropecuária no estado. As equipes do Senar se comprometeram a ajudar os produtores em todos os estágios das necessidades produtivas, desde o inventário das perdas e a manutenção de maquinários até a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).

Para apoiar essa recuperação, o Senar vai disponibilizar R$ 100 milhões em ações que incluem o envio de 300 profissionais, entre técnicos e instrutores de vários estados, para reforçar a equipe já presente no Rio Grande do Sul.