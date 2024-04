Governo amplia para 228 lista de municípios que vão aplicar prova do Concurso Nacional Unificado Oito cidades do Entorno do DF foram incluídas na aplicação do 'Enem dos concursos' pelo número de inscritos na região

Alto contraste

A+

A-

Concurso registrou 2,1 milhões de inscrições Concurso registrou 2,1 milhões de inscrições (Fabio Rodrigo Pozzebom/Agência Brasil)

O Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos divulgou nesta quinta-feira (4) que mais oito municípios vão aplicar a prova do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), também conhecido como "Enem dos concursos". O número subiu de 220 para 228. As novas localidades são de cidades de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a pasta, o aumento dos polos de aplicação é pelo alto índice de candidatos da região, com 21.172 inscrições.

As novas cidades que passam a fazer parte do rol de aplicação das provas são Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás.

Ao todo, 2,1 milhões de brasileiros se inscreveram no concurso. O DF é a unidade da federação com maior inscritos, totalizando 220 mil candidatos. A prova será realizada em 5 de maio em todas as cidades de forma simultânea com oferta de 6.640 vagas em órgãos públicos federais.

Cronograma

5 de maio: aplicação das provas

30 de julho: divulgação final dos resultados

5 de agosto: início da convocação para posse e cursos de formação

*Sob supervisão de Fausto Carneiro