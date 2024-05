Conselho aprova indicação de Magda Chambriard para a presidência da Petrobras Ela foi nomeada para o cargo pelo presidente Lula no último dia 14, mas precisava do aval do colegiado

Alto contraste

A+

A-

Magda Chambriard é a nova presidente da Petrobras (Antonio Cruz/ Agência Brasil)

Os membros do Conselho de Administração da Petrobras aprovam nesta sexta-feira (24) o nome de Magda Chambriard como a nova presidente da estatal. A engenheira civil e química foi nomeada para o cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 14, mas ainda precisa receber o aval do colegiado, que é responsável por decisões estratégicas da empresa, a maior do país. Ela recebeu o sinal verde do Comitê de Pessoas da Petrobras na quarta (22) e, além do cargo máximo, passa a integrar o próprio conselho.

“Magda Chambriard tomou posse em ambos os cargos nesta data e passou a integrar o Conselho imediatamente, não sendo necessária a convocação de Assembleia de Acionistas para esse fim”, detalhou a assessoria de imprensa da Petrobras.

Magda foi apresentada por Lula para substituir Jean Paul Prates no comando da empresa. Antes de ser demitido, Prates enfrentou uma crise na Petrobras, especialmente, depois que o Conselho de Administração decidiu reter R$ 43 bilhões em lucros extraordinários obtidos pela estatal, em vez de repassar o valor aos acionistas de imediato. Prates disse a investidores que preferia ter distribuído 50% do valor, mas foi voto vencido. No fim, ele se absteve na votação.

O Conselho de Administração é composto por 11 integrantes, com mandatos de dois anos, permitidas até duas reeleições por conselheiro. Entre os membros, seis são indicados pelo governo (acionista majoritário) , quatro são apresentados pelos acionistas minoritários e um é eleito pelos empregados da Petrobras.

Publicidade

Na avaliação dessa quarta (22), o Comitê de Pessoas considerou que a indicação de Magda “preenche os requisitos necessários previstos nas regras de governança da companhia e legislação aplicável e está apta para ser apreciada pelo Conselho de Administração (CA), sendo, portanto, elegível para ambos os cargos”.

Quem é Magda Chambriard?

• Formada em engenheira civil pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro);

Publicidade

• Mestre em engenharia química pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro);

• Empregada pública de carreira da Petrobras por 22 anos, entre 1980 e 2002;

Publicidade

• Superintendente, diretora e diretora-geral da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) entre 2012 e 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT);

• Atualmente, exerce o cargo de assessora na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).