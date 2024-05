Brasília |Giovanna Inoue, do R7, em Brasília

CPI que investiga Saúde no DF chega a 8 assinaturas e pode ser instalada Cinco crianças morreram em menos de dois meses

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga supostas falhas de atendimento e de gestão da saúde pública do DF alcançou as 8 assinaturas de deputados distritais necessárias para ser instaurada. Para que ela comece oficialmente, é necessário que o presidente da CLDF (Câmara Legislativa do DF), Wellington Luiz (MDB) instale a comissão durante uma sessão plenária.

Os deputados que assinaram foram Fábio Felix (Psol), Gabriel Magno (PT), Max Maciel (Psol), Chico Vigilante (PT), Ricardo Vale (PT), Dayse Amarílio (PSB) e Jorge Vianna (PSD) e Paula Belmonte (Cidadania).