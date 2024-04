‘Transparência é o nosso alvo’, diz Celina sobre transferência de gestão do ICTDF para Iges

Alto contraste

A+

A-

Vice-governadora defende mudança de gestão (Tony Oliveira AG Brasilia/Tony Oliveira/Agência Brasília - Arquivo)

A vice-governadora Celina Leão (Progressistas) defendeu o projeto de lei que transfere a gestão do ICTDF (Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF) para o Iges (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde) em entrevista exclusiva ao R7. Segundo ela, o Iges passa agora por uma “transformação tecnológica” e que “há uma boa vontade de transformação e a transparência é o nosso alvo”.

O PL foi enviado pelo Governo do Distrito Federal à CLDF (Câmara Legislativa do DF) na segunda-feira (15), em regime de urgência. De acordo com o texto, o Iges vai criar uma superintendência que vai ficar responsável pela gestão do serviço. O governo afirma que uma superintendência específica “permite uma estrutura organizacional mais adequada e focada nas necessidades”.

A justificativa apresentada para a mudança da gestão seria para “garantir a manutenção de serviço”, visto que a SES (Secretaria de Saúde) assumiu a administração do ICTDF em dezembro de 2023, depois que o instituto apresentar situação de falência e recusar órgãos por falta de insumos.

“Eu fico um pouco preocupada com esse temor de ir pro Iges, não devia ter temor nenhum. O Iges é público”, comenta a vice-governadora.

Publicidade

A justificativa apresentada para a mudança da gestão seria para “garantir a manutenção de serviço”, visto que a SES (Secretaria de Saúde) assumiu a administração do ICTDF em dezembro de 2023, depois que Iges o instituto apresentar situação de falência e recusar órgãos por falta de insumos.gia avançada para todo o DF. Por que vamos passar algo tão precioso para o DF para um instituto que até hoje não mostrou a que veio?”, questionou.

Celina afirma que a “todas as informações solicitadas pela Câmara serão prestadas” e que o GDF está “sempre de portas abertas” para ouvir a opinião da Casa.

Publicidade

O projeto vai ser apreciado pelas comissões da CLDF antes de seguir para Plenário.

Ministério Público de Contas se manifesta contra

O Ministério Público de Contas do Distrito Federal se manifestou contra a transferência do ICTDF (Instituto de Cardiologia e Transplantes) ao comando do Iges. A medida foi publicada após pressão do governador Ibaneis Rocha para aprovação do projeto de lei na Câmara Legislativa. Nesta quinta-feira (18), Ibaneis disse que enfrentou uma crise muito grande no final do ano passado com o Instituto de Cardiologia.

Publicidade

“Estamos sendo cobrados pelo Ministério Público para que a intervenção que foi feita se coloque no final, para que a gente tenha um trabalho assumido por alguma entidade, e nós entendemos que o Instituto de Gestão tem condições de assumir essa unidade com competência, com trabalho, para que a gente continue o atendimento das famílias mais carentes”, disse o governador.

Na avaliação do Ministério Público de Contas, os processos anteriores que deram a gestão do Hospital de Base e das UPAs ao Iges não demonstraram “vantagem” no modelo “inicialmente projetado e executado”.

O órgão disse que mesmo em um cenário em que dois órgãos técnicos se manifestaram a respeito, o GDF parte para uma nova expansão do Iges “sem que sejam oferecidos elementos mínimos que possam justificá-la, sob o ponto de vista da economicidade e da legitimidade da despesa pública”. “O que não pode ser considerado, sob nenhum aspecto, razoável”, afirma.