Adolescente vai ter os pés amputados após complicações de saúde pela dengue Miguel Alves, de 14 anos, foi diagnosticado no final de janeiro com a dengue tipo D, a forma mais grave da doença

Miguel Alves, de 14 anos, foi diagnosticado no final de janeiro com a dengue tipo D, a forma mais grave da doença. Desde então, ele estava internado em estado gravíssimo no Hospital da Criança, onde ficou em coma induzido por mais de 50 dias.

Durante o tratamento da doença, Miguel foi submetido a fortes medicamentos. Um dos remédios usados serve para bombear o sangue, mas também pode causar complicações na circulação. Foi justamente isso que aconteceu com o jovem. O sangue parou de circular em algumas extremidades do corpo, e agora ele vai ter que passar por uma cirurgia para amputar os dois pés.

Nos últimos meses, Miguel já passou por outras quatro cirurgias. Isso porque, em decorrência da doença, o rim do adolescente parou de funcionar. Ele também teve acúmulo de água nos pulmões e perfurações do intestino.

