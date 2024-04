Agências do Trabalhador do DF estão com 394 vagas de emprego nesta segunda (25) Das oportunidades disponíveis, 35 são destinadas a cuidadores de idosos com experiência na área

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Agências do Trabalhador do Distrito Federal oferecem 394 vagas de emprego nesta segunda-feira (25). Das oportunidades disponíveis, 35 são destinadas a cuidadores de idosos com experiência na área.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

VEJA TAMBÉM:

Notificações pelo crime de injúria racial crescem 54,6% em cinco anos no DF

Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7

Transfusões de plaquetas no DF crescem 133% nos últimos 6 anos