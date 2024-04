Cinco campos sintéticos serão reformados em todo o DF

Alto contraste

Cinco campos sintéticos serão reformados em todo o Distrito Federal. O primeiro campo entregue foi o da Guariroba, em Ceilândia (DF).

Com um investimento total de R$ 1,5 milhão, os campos que serão revitalizados incluem o do Centro Olímpico e Paralímpico do Parque da Vaquejada, Centro Olímpico Rei Pelé, campo sintético na QNJ em Taguatinga e da Quadra 8 do Setor Sul do Gama.

