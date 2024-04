Inscrições para o Casamento Comunitário terminam nesta sexta (22)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As inscrições para a 1ª edição do Casamento Comunitário de 2024 foram prorrogadas. O prazo, que inicialmente se encerrava nessa quarta-feira (20), foi estendido até sexta-feira (22). A cerimônia está prevista para ocorrer no dia 28 de abril e celebrará a união de 50 casais.

Para participar, é necessário preencher alguns requisitos, como residir no DF, ser hipossuficiente, apresentar toda a documentação prevista no edital, ter idade mínima de 18 anos e não ter impedimento legal para casar-se.

VEJA TAMBÉM:

Epidemia de dengue supera a marca de 2 milhões de casos no Brasil

Projetos querem alterar lei para proibir prisão de quem vive sem trabalhar e não pode se sustentar

Condenado por estupro coletivo na Itália, Robinho cumpre pena no presídio de Tremembé