Lobo-guará e bicho-preguiça são resgatados por policiais militares ambientais no DF Os resgates aconteceram nesse final de semana na Granja do Torto e na Candangolândia

Policiais militares do Batalhão Ambiental resgataram um lobo-guará e um bicho-preguiça neste final de semana no Distrito Federal.

O lobo-guará estava nos fundos de uma academia na Granja do Torto. Os policiais conseguiram imobilizar o animal e levá-lo para área do Parque Nacional de Brasília. Já o bicho-preguiça foi encontrado em uma pista da Candangolândia, no sentido Zoológico. O animal foi retirado da região e solto próximo ao zoológico em uma área segura.

