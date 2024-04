Moradores de Santa Maria, Ceilândia e Taguatinga terão reforço em linhas de ônibus

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A linha de ônibus 260.3 (Santa Maria/Taguacenter/Terminal QNR) vai ganhar o reforço de viagens e terá os atuais horários reprogramados para facilitar o deslocamento dos passageiros que se deslocam da Ceilândia para Santa Maria a partir desta segunda-feira (8). Com as mudanças implantadas, a linha passa a ter três novas saídas do terminal da QNR (Ceilândia): 5h10, 5h50, e 7h20.

VEJA TAMBÉM:

DF registra trimestre com menor número de homicídios em 25 anos

Polícia Civil vai realizar perícia odontológica em mulheres vítimas de violência doméstica

Com esconderijos, recompensas e reféns, veja a cronologia da fuga de 50 dias do presídio de Mossoró