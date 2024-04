Moradores de Santo Antônio do Descoberto (GO) sofrem com ruas cheias de erosões Segundo eles, não conseguem sair e entrar das próprias ruas

Moradores de Santo Antônio do Descoberto (GO) sofrem com ruas cheias de erosões. Segundo eles, não conseguem sair e entrar das próprias ruas e que problema piora em cada novo período chuvoso.

A prefeitura do município que fica no Entorno do Distrito Federal não se pronunciou em relação aos problemas.

