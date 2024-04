Motorista perde controle e bate em poste na BR-020, em Sobradinho (DF) O homem, de 25 anos, chegou a ser arremessado do carro. Ele reclamava de dores nas pernas, no peito e tinha suspeita de uma fratura no fêmur

Duas pessoas ficaram feridas em acidente na BR-020, na Expansão Econômica de Sobradinho (DF). O acidente foi próximo a um posto de combustíveis. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista perdeu o controle e bateu em um poste.

Segundo os bombeiros, quando chegaram ao local, os militares encontraram um homem, de 25 anos, que havia sido arremessado do veículo, que reclamava de dores nas pernas, no peito e tinha suspeita de uma fratura no fêmur. Dentro do carro, presa nas ferragens, estava a passageira do carro. Os bombeiros precisaram serrar para que ela pudesse ser resgatada. Os dois foram levados para o Hospital Regional de Sobradinho (DF).

