Polícia Civil do DF investiga sócios de rede de supermercados por sonegação de impostos Segundo investigações, as dívidas com a Receita do DF ultrapassam R$ 500 milhões

