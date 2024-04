Policial atira em homem armado com faca em ocorrência de violência doméstica no DF Câmera presa na farda do policial flagrou o homem em surto correndo em direção ao policial com uma faca e sendo atingido no abdômen

DF no Ar| 25/03/2024 - 11h34 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share