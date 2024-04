Prefeitura começa obras para fechar erosão em avenida no Jardim Ingá, Entorno do DF A erosão se formou no dia 6 de janeiro na Avenida Lucena Roriz

Prefeitura de Luziânia (GO) começa obras para fechar erosão em avenida no Jardim Ingá (GO), Entorno do Distrito Federal. A erosão se formou no dia 6 de janeiro na Avenida Lucena Roriz. A obra terá um investimento de R$ 4 milhões e tem prazo para entrega em 180 dias.

