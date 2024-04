Programa Desenrola, Correios e Serasa fazem megaoperação para negociação de dívidas

Alto contraste

A negociação de dívidas por meio do Programa Desenrola Brasil, com descontos que podem chegar até 96%, pode ser feita presencialmente até o dia 28 deste mês em mais de 6 mil agências dos Correios, em todo o país. De forma online, o processo pode ser feito até o dia 31 no site do programa.

