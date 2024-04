Quase 18 mil toneladas de resíduos já foram retiradas das galerias pluviais do DF neste ano Trabalho mecanizado de limpeza e desobstrução das redes associado à videoinspeção feita por um robô melhora o sistema de drenagem em 90%

No início deste ano, o Governo do Distrito Federal iniciou um trabalho associado de limpeza, desobstrução e inspeção das redes de drenagem pluvial. Munido de caminhões desobstruidores e de um robô para videoinspeção, o governo retirou 17,7 mil toneladas de resíduos das galerias pluviais em apenas dois meses.

Antes da aquisição desses equipamentos, o GDF fazia a limpeza da rede de forma manual e superficial. Esse trabalho era executado por humanos e atingia apenas a superfície e as laterais das redes, dificultando a retirada de todo tipo de resíduos, desde pedaços de madeira a fraldas, restos de sofá, tijolos e areia.

Para se ter uma dimensão da rede, o DF conta com mais de 100 mil bueiros. Com a contratação dos 12 caminhões para operação e a utilização do robô, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, responsável pelo serviço, tem tornado esse procedimento mais eficiente.

