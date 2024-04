Trânsito na W3 Sul terá desvio neste sábado (23) para simulação de concretagem

Alto contraste

Durante a manhã deste sábado (23), o trecho da W3 Sul que vai da S1 até a altura do Pátio Brasil, nos dois sentidos, ficará interditado em uma ação de simulação realizada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal. A simulação é necessária para ajustar os detalhes que se fizerem necessários ao planejamento de interdição da via para as obras de concretagem da faixa exclusiva de ônibus, previstas para começar em 1º de abril.

