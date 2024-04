Braskem admite pela primeira vez ser responsável por afundamentos de bairros em Maceió

Alto contraste

A mineradora Braskem admitiu pela primeira vez, nesta quarta-feira (10), a culpa pelo afundamento do solo em bairros de Maceió (AL) no ano passado. Em depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga os danos pela extração de sal-gema na cidade , o diretor da empresa Marcelo Arantes, responsável pela área de Pessoas, Comunicação, Marketing e Relações com a Imprensa, disse que “a Braskem tem, sim, contribuição, e é responsável pelo evento acontecido em Maceió”.

“A Braskem tem a sua culpa nesse processo e nós assumimos a responsabilidade por isso”, afirmou Arantes. Ele acrescentou que “não é à toa que todos os esforços da companhia têm sido colocados para reparar, mitigar e compensar todo o dano causado à subsidência na região”.

Mesmo com laudos apontando a responsabilidade da mineradora sobre os danos nos bairros alagoanos, até então a Braskem não tinha admitido publicamente a relação com o problema. No próprio acordo feito com antigos moradores para apoiar a desocupação das áreas de risco, a empresa se resguarda ao pontuar uma cláusula prevendo ser ressarcida caso não seja responsabilizada pelos danos.

Desde 2020, a Braskem paga compensações financeiras a moradores antes mesmo de haver uma decisão judicial responsabilizado a mineradora.