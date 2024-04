Empresários do ramo de grãos são alvo de operação que investiga sonegação de R$ 43 milhões no DF Grupo usava empresas fantasmas para simular passagem de mercadorias de grãos pelo DF, diz polícia

Suspeitos podem pegar 30 anos de prisão Suspeitos podem pegar 30 anos de prisão (Divulgação/ PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou nesta terça-feira (2) uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de sonegar R$ 43,7 milhões em impostos no DF. Segundo as investigações, o grupo usava empresas fantasmas, criadas com documentos falsos, para simular a passagem de mercadorias de grãos pela capital federal.

“As empresas eram abertas em nome de laranjas e testas de ferro, que não tinham conhecimento das atividades ilícitas”, informou a polícia. As investigações apontam que um casal de empresários foi apontado como pivôs do esquema.

“Empresários de Uberlândia criaram uma empresa fantasma para simular a passagem de mercadorias de grãos no DF. Simulavam transações e quando essas mercadorias supostamente passavam pelo DF elas geravam um crédito de ICMS, que não era recuperado ou pago por essas empresas. Quando os órgãos do DF procuravam essa empresa para fazer a cobrança desses impostos, essas empresas não quitavam”, disse o delegado Leonardo Cardoso.

Os mandados foram cumpridos no DF, Minas Gerais e Paraná, incluindo um escritório de contabilidade que prestava serviço aos suspeitos. Eles são investigados por associação criminosa, sonegação fiscal, falsificação de documento, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Se condenados, podem pegar até 30 anos de prisão.

A polícia informou que a operação teve por objetivo recolher provas “para fortalecer os indícios contra os investigados, identificar outros envolvidos no esquema, verificar o destino dos valores sonegados, apreender bens e valores para ressarcir os cofres públicos e concluir o inquérito policial”.

