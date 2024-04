Locais de prova do Concurso Nacional Unificado são divulgados; veja como acessar Certame acontece em 228 cidades de todo o país no dia 5 de maio em 228 cidades do país

Alto contraste

A+

A-

Acesso deve ser feito pelo site oficial do certame (Reprodução/Record Brasília)

Os candidatos que se inscreveram no CNU (Concurso Nacional Unificado) já acessar os locais de prova do certame. O documento estará disponível na Área do Candidato, mesma página que a pessoa utilizou para fazer a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br. Além do local, o cartão de confirmação ainda conta com outras informações, como o número de inscrição ou registros de atendimento especializado caso seja necessário. As provas acontecem no dia 5 de maio, em 228 cidades do país, nos turnos matutino e vespertino.

O ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos recomenda que o público leve o documento no dia do certame. O coordenador-geral de logística do CPNU, Alexandre Retamal, reforça a importância dos candidatos checarem todas as informações do cartão.

Acesse seu cartão de confirmação aqui

“Todos os candidatos têm que conferir se o município que indicaram, no ato de inscrição, para participarem da prova está correto. Se tiver qualquer tipo de erro, ou se o local de aplicação for muito distante da sua casa - às vezes, dentro da logística de uma cidade, há locais que não são de tão simples acesso - então é importante entrar em contato com a Fundação Cesgranrio e pedir a correção do que for necessário”, explica.

Publicidade

Em caso de correções no cartão de confirmação, os candidatos devem entrar em contato com a Fundação Cesgranrio, pelo telefone: 0800 701 2028.

“É possível o candidato solicitar a correção do cartão de confirmação, de acordo com o que ele fez no ato da inscrição, mas não é possível pedir para mudar de cidade agora. O que vale é o que foi declarado no ato da inscrição. Por exemplo, se eu pedi para fazer prova na cidade do Rio de Janeiro e saiu no meu cartão que o meu local é Campos, aí eu posso pedir para trocar, eu posso pedir para corrigir para o Rio. Agora, se eu pedi para fazer em Campos no ato da inscrição, mas agora eu quero fazer no Rio, isso não é possível”, esclarece Retamal.

Publicidade

Concurso Nacional

O governo adotou uma série de medidas de segurança para garantir a lisura da aplicação das provas, que acontece no dia 5 de maio. Segundo a pasta, os 2,1 milhões de candidatos não poderão levar os cadernos da prova para casa, além de terem a presença de agentes da PF (Polícia Militar) e da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para garantir a segurança das avaliações. Porém, o reforço na segurança começa antes mesmo da entrega do livrete com as questões, já que as digitais e a letra de todo candidato serão testadas e avaliadas.

O CNU acontecerá em 228 cidades simultaneamente nos horários matutino e vespertino. São 6.640 oportunidades, divididas entre os 21 órgãos públicos participantes. Há vagas de níveis médio e superior para diversas áreas de atuação.